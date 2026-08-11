Арсенал в гонке за звездой ПСЖ Барколя: Гроувз подтверждает интерес клуба
Экс-игрок Арсенала и ныне спортивный комментатор Перри Гроувз раскрыл возможность привлечения Брэдли Барколя к еще одному футбольному титану.
Барколя, важный элемент ПСЖ и французской национальной команды, уже привлекал интерес таких команд, как Реал и Ливерпуль.
По последним отчетам СМИ, Арсенал также заинтересован в Барколя. Однако ПСЖ установил цену на футболиста в размере не менее 150 миллионов евро, и пока ни одна команда не готова заплатить такую сумму.
Гроувз также отметил, что у него есть сведения о том, что Барколя хотел бы перебраться в Лондон и играть за Арсенал.
👀 "I'd take a chance on him."— talkSPORT (@talkSPORT) August 9, 2026
🔥 "Peak Rashford or peak Gordon, Rashford beats him every single time."
Perry Groves admits he'd "take a chance" on Marcus Rashford at Arsenal pic.twitter.com/AoJla2gRM4
Ранее стали известны подробности перехода Араухо из Барселоны в Ливерпуль.