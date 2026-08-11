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Арсенал в гонке за звездой ПСЖ Барколя: Гроувз подтверждает интерес клуба

Барколя, звезда ПСЖ и французской сборной, привлекает внимание крупных клубов, включая Арсенал, несмотря на высокую цену в 150 миллионов евро.
Арсенал в гонке за звездой ПСЖ Барколя: Гроувз подтверждает интерес клуба
Брэдли Барколя / Getty Images

Экс-игрок Арсенала и ныне спортивный комментатор Перри Гроувз раскрыл возможность привлечения Брэдли Барколя к еще одному футбольному титану.

Барколя, важный элемент ПСЖ и французской национальной команды, уже привлекал интерес таких команд, как Реал и Ливерпуль.

По последним отчетам СМИ, Арсенал также заинтересован в Барколя. Однако ПСЖ установил цену на футболиста в размере не менее 150 миллионов евро, и пока ни одна команда не готова заплатить такую сумму.

Гроувз также отметил, что у него есть сведения о том, что Барколя хотел бы перебраться в Лондон и играть за Арсенал.



Ранее стали известны подробности перехода Араухо из Барселоны в Ливерпуль.

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