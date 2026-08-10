ПСЖ готовит 65-миллионный удар: Торрес из Барселоны в прицеле

Торрес готов перейти в ПСЖ, клубы начинают переговоры о трансфере.

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Парижский футбольный клуб ПСЖ проявляет интерес к Феррану Торресу, форварду Барселоны, ценник на которого каталонцы установили в размере 65 миллионов евро, как сообщает Sport.es.



26-летний игрок выразил желание присоединиться к парижскому клубу, и ожидается, что переговоры между двумя командами начнутся в ближайшее время.



Тем не менее ПСЖ планирует уменьшить стоимость Торреса, учитывая, что его соглашение с Барселоной действует до июня 2027 года. Предполагается, что стороны могут прийти к соглашению о сумме около 55 миллионов евро, включая бонусы.



Торрес уже утвердил условия своего личного контракта с ПСЖ и ждет завершения переговоров между клубами.



В предыдущем сезоне Торрес сыграл 49 матчей за Барселону в различных турнирах, забив 21 гол и сделав три голевые передачи.



Ранее сообщалось о возвращении французского защитника в ПСЖ.