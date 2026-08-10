Травма Бардагжи: будущее звезды Барселоны под вопросом

Травма колена может помешать Руни Бардагжи принять участие в следующем сезоне, что меняет планы Барселоны о его продаже.

Согласно информации от Diario Sport, есть вероятность, что Руни Бардагжи, фланговый нападающий Барселоны, не сыграет в предстоящем сезоне.



Молодой 20-летний игрок получил травму колена в процессе тренировки и был вынужден покинуть игровое поле, не сумев сдержать слезы.



После первоначального медицинского осмотра стало ясно, что у Бардагжи серьезное повреждение колена, возможно, он получил травму крестообразных связок.



Важно отметить, что ранее у спортсмена уже были проблемы с коленом, которые вынудили его пропустить десять месяцев.



Травма Бардагжи также сказалась на планах Барселоны, которая планировала продать игрока в текущее летнее трансферное окно.



Ранее была информация, что Эндрик рассматривает возможность перехода в аренду в другой клуб.