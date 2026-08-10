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МЮ нацелился на защитника Лейпцига: трансфер Раума стоит 39 млн евро

Манчестер Юнайтед нацелился на оборонителя Лейпцига Давида Раума, после того как Ньюкасл отказался продать Льюиса Холла.
МЮ нацелился на защитника Лейпцига: трансфер Раума стоит 39 млн евро
Давид Раум / Getty Images

Согласно информации от The Athletic, Манчестер Юнайтед принял решение о выборе левого защитника.

После того, как команда приобрела Сантоса и Тилеманса, укрепление оборонительного фланга стало ключевым приоритетом для манкунианцев.

Манчестер Юнайтед попытался купить Льюиса Холла, однако Ньюкасл отказался продать футболиста. Как сообщает издание, новым объектом интереса МЮ стал Давид Раум.

28-летний оборонитель Лейпцига, чей контракт заканчивается в следующем году, может быть куплен за сумму отступных, составляющую 39 млн евро.

Ранее стало известно, что еще один манчестерский клуб также занимается переговорами о трансфере талантливого полузащитника.

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