МЮ нацелился на защитника Лейпцига: трансфер Раума стоит 39 млн евро

Манчестер Юнайтед нацелился на оборонителя Лейпцига Давида Раума, после того как Ньюкасл отказался продать Льюиса Холла.

Согласно информации от The Athletic, Манчестер Юнайтед принял решение о выборе левого защитника.



После того, как команда приобрела Сантоса и Тилеманса, укрепление оборонительного фланга стало ключевым приоритетом для манкунианцев.



Манчестер Юнайтед попытался купить Льюиса Холла, однако Ньюкасл отказался продать футболиста. Как сообщает издание, новым объектом интереса МЮ стал Давид Раум.



28-летний оборонитель Лейпцига, чей контракт заканчивается в следующем году, может быть куплен за сумму отступных, составляющую 39 млн евро.



Ранее стало известно, что еще один манчестерский клуб также занимается переговорами о трансфере талантливого полузащитника.