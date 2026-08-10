Вест Хэм нацеливается на Варди: возвращение легенды в Чемпионшип?

Вест Хэм рассматривает возможность подписания Варди, если не найдет других кандидатов до окончания трансферного периода.

Sky Sports News представляет информацию о потенциальном возвращении английского нападающего Джейми Варди на родину.



39-летний Варди, форвард, станет не привязанным к клубу игроком этим летом, когда истечет его контракт с Кремонезе.



Вест Хэм, недавно спустившийся в Чемпионшип, проявляет интерес к Варди. "Молотобойцы" рассматривают вариант привлечения опытного игрока в свою команду.



Если в течение следующих трех недель до окончания трансферного периода лондонский клуб не найдет более подходящего претендента, он может обратиться к Варди.



Также стоит отметить, что защитник Челси переехал в Италию.