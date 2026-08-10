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Вест Хэм нацеливается на Варди: возвращение легенды в Чемпионшип?

Вест Хэм рассматривает возможность подписания Варди, если не найдет других кандидатов до окончания трансферного периода.
Вест Хэм нацеливается на Варди: возвращение легенды в Чемпионшип?
Джейми Варди / Getty Images

Sky Sports News представляет информацию о потенциальном возвращении английского нападающего Джейми Варди на родину.

39-летний Варди, форвард, станет не привязанным к клубу игроком этим летом, когда истечет его контракт с Кремонезе.

Вест Хэм, недавно спустившийся в Чемпионшип, проявляет интерес к Варди. "Молотобойцы" рассматривают вариант привлечения опытного игрока в свою команду.

Если в течение следующих трех недель до окончания трансферного периода лондонский клуб не найдет более подходящего претендента, он может обратиться к Варди.

Также стоит отметить, что защитник Челси переехал в Италию.

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