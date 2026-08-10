Манчестер Сити на грани подписания контракта с Аюбом Буадди
Манчестер Сити близок к подписанию контракта с Аюбом Буадди, ведутся переговоры с Лиллем о сумме отступных.
Фабрицио Романо сообщает, что Манчестер Сити близок к завершению переговоров о приобретении Аюба Буадди.
"Синие" уже пришли к соглашению о личном договоре с марокканским полузащитником.
В данный момент клуб ведет диалог с Лиллем о сумме отступных за 18-летнего игрока. Согласно оценке Трансфермаркта, его стоимость равна 80 млн евро.
🚨🔵⚪️ Ayyoub Bouaddi and his camp have now reached an agreement on personal terms with Manchester City.#MCFC expected to seal the deal with Lille as next step, already advanced as Bouaddi preference would be to join City NOW — rather than in 2027. pic.twitter.com/6cfx3th0eb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026
Романо не уточнил точную сумму трансфера, но подчеркнул, что Буадди уверен в своем переходе в новый клуб в этом летнем периоде.
Ранее стало известно, что Эндрик активно исследует возможности для новой аренды.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: