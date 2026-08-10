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Манчестер Сити на грани подписания контракта с Аюбом Буадди

Манчестер Сити близок к подписанию контракта с Аюбом Буадди, ведутся переговоры с Лиллем о сумме отступных.
Манчестер Сити на грани подписания контракта с Аюбом Буадди
Аюб Буадди / Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что Манчестер Сити близок к завершению переговоров о приобретении Аюба Буадди.

"Синие" уже пришли к соглашению о личном договоре с марокканским полузащитником.

В данный момент клуб ведет диалог с Лиллем о сумме отступных за 18-летнего игрока. Согласно оценке Трансфермаркта, его стоимость равна 80 млн евро.



Романо не уточнил точную сумму трансфера, но подчеркнул, что Буадди уверен в своем переходе в новый клуб в этом летнем периоде.

Ранее стало известно, что Эндрик активно исследует возможности для новой аренды.

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