Эндрик из Реала ищет новый клуб: Рома и Астон Вилла в списке претендентов

Эндрик, форвард Реала, ищет новый клуб из-за низкой позиции в команде, Рома и Астон Вилла рассматривают его кандидатуру.

Как сообщает AS, Эндрик, форвард Реала, намерен покинуть свою текущую команду.



В настоящее время бразильский нападающий занимает лишь третью позицию среди центрфорвардов команды, уступая Мбаппе и Эспи, что стало основной причиной его стремления перейти в аренду на следующий сезон.



Реал готов отпустить игрока, даже предлагая оплатить часть его зарплаты, чтобы упростить процесс поиска нового клуба для Эндрика.



Согласно информации издания, Рома и Астон Вилла в настоящее время рассматривают возможность взять бразильца в аренду.



Стоит отметить, что Эндрик провел вторую половину предыдущего сезона в аренде, играя за Лион.



Ранее стало известно, что Астон Вилла рассматривает возможность повторной аренды игрока.