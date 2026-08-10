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Эндрик из Реала ищет новый клуб: Рома и Астон Вилла в списке претендентов

Эндрик, форвард Реала, ищет новый клуб из-за низкой позиции в команде, Рома и Астон Вилла рассматривают его кандидатуру.
Эндрик из Реала ищет новый клуб: Рома и Астон Вилла в списке претендентов
Эндрик / Getty Images

Как сообщает AS, Эндрик, форвард Реала, намерен покинуть свою текущую команду.

В настоящее время бразильский нападающий занимает лишь третью позицию среди центрфорвардов команды, уступая Мбаппе и Эспи, что стало основной причиной его стремления перейти в аренду на следующий сезон.

Реал готов отпустить игрока, даже предлагая оплатить часть его зарплаты, чтобы упростить процесс поиска нового клуба для Эндрика.

Согласно информации издания, Рома и Астон Вилла в настоящее время рассматривают возможность взять бразильца в аренду.

Стоит отметить, что Эндрик провел вторую половину предыдущего сезона в аренде, играя за Лион.

Ранее стало известно, что Астон Вилла рассматривает возможность повторной аренды игрока.

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