Астон Вилла ведет переговоры о трансфере Палиньи из Баварии

Астон Вилла рассматривает возможность трансфера Палиньи, который может заменить ушедшего из команды Онана.

Полузащитник Баварии Палинья может снова стать игроком Английской Премьер-лиги (АПЛ), по данным Bild.



Португальский футболист, которому 31 год, провел последний сезон в аренде у Тоттенхэма.



В настоящее время Астон Вилла рассматривает возможность его трансфера. Спортивный директор клуба Дэмьен Видагани сказал, что Палинья может заменить Амаду Онана, который ушел из команды.



Клубы ведут переговоры, но детали обсуждений остаются конфиденциальными. Однако стало известно, что Бавария предпочитает продать Палинью, вместо того чтобы снова отдать его в аренду.



Ранее сообщалось, что защитник Челси переехал в Италию.