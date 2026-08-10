Рома в гонке за трансфером звездного нападающего Порту Родриго Моры

Рома предложила 25 млн евро за 19-летнего нападающего Порту Родриго Мору, но клуб отверг предложение, ожидая большей суммы.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что футбольный клуб Рома активно работает над трансфером Родриго Моры.



19-летний фланговый нападающий Порту оценивается в 38 млн евро, в то время как Рома предложила за него 25 млн евро.



Португальский клуб отверг первое предложение, стремясь к большей сумме. При этом Рома не является единственным клубом, проявившим интерес к этому игроку.



Порту также ведет переговоры с Галатасараем, который готов предложить больше денег.



Следует отметить, что переговоры от имени Моры ведет его агент Жорже Мендеш.



Ранее было отмечено, что Интер также ищет нового флангового нападающего на рынке.