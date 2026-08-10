Интер не отступает: новая попытка купить Диаби за 20 миллионов евро

Интер готовит новую заявку на Диаби после отказа Аль-Иттихада от предложения в 20 миллионов евро.

Sky Sport сообщил о том, что Интер активизировал переговоры о трансфере Муссы Диаби.



Команда из Италии предложила Аль-Иттихаду 20 миллионов евро за футболиста, но получила отказ.



Тем не менее, Интер готовит новую заявку, поскольку уже достигнута договоренность о контракте с самим Диаби.



В 2024 году Диаби покинул Астон Виллу, перебравшись в Аль-Иттихад за 60 миллионов евро. Однако его игровые достижения в Саудовской Аравии не были на высоте, он забил всего девять голов в 55 матчах лиги.



По оценке Transfermarkt, 27-летний француз оценивается в 25 миллионов евро. Его нынешний контракт с Аль-Иттихадом заканчивается в 2029 году.



Было также отмечено, что еще один французский футболист официально вернулся в ПСЖ.