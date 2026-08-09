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Трево Чалоба переходит из Челси в Комо за 30 миллионов евро

Чалоба подписал контракт с Комо до 2031 года, стоимость трансфера - 30 миллионов евро.
Трево Чалоба переходит из Челси в Комо за 30 миллионов евро
Трево Чалоба / Como1907

Футболист Челси Трево Чалоба перебирается в итальянский Комо, участвующий в Серии А, как сообщает официальный сайт последнего.

Английский игрок, 27 лет, подтвердил свой контракт с Комо, который будет активен до июня 2031 года.

Трансфер оценивается в 30 миллионов евро. Дополнительно, Челси имеет возможность получить еще шесть миллионов евро в форме бонусов, а также процент от будущей продажи игрока.



Чалоба - воспитанник академии Челси. В предыдущем сезоне он сыграл 47 матчей за лондонский клуб в разных турнирах и забил три гола.

Ранее было объявлено, что Челси подписал контракт с защитником французской национальной команды.

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