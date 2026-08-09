Трево Чалоба переходит из Челси в Комо за 30 миллионов евро

Чалоба подписал контракт с Комо до 2031 года, стоимость трансфера - 30 миллионов евро.

Футболист Челси Трево Чалоба перебирается в итальянский Комо, участвующий в Серии А, как сообщает официальный сайт последнего.



Английский игрок, 27 лет, подтвердил свой контракт с Комо, который будет активен до июня 2031 года.



Трансфер оценивается в 30 миллионов евро. Дополнительно, Челси имеет возможность получить еще шесть миллионов евро в форме бонусов, а также процент от будущей продажи игрока.

Como 1907 is delighted to announce the permanent signing of England international defender Trevoh Chalobah from @ChelseaFC. The 27-year-old has signed a contract until 2031.



Read the official statement ➡️ https://t.co/yT8jxZku2j pic.twitter.com/HtWImIbXAf — Como1907 (@Como_1907) August 9, 2026

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