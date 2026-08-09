Люк Динь переходит в ПСЖ: контракт до 2029 года и номер 12

Динь переходит в ПСЖ: контракт подписан до 2029 года, игрок будет выступать под номером 12.

Люка Динь, французский футболист, который ранее выступал на позиции левого защитника за Астон Виллу и французскую национальную команду, теперь присоединился к составу ПСЖ. Эту информацию подтвердил официальный сайт парижского футбольного клуба.



33-летний Динь заключил контракт с ПСЖ, который будет действовать до июня 2029 года. В своей новой команде он будет играть под номером 12.



Хотя точные финансовые детали сделки не раскрываются, некоторые источники в СМИ утверждают, что трансфер обошелся в районе 10 миллионов евро.

Важно отметить, что Динь уже имел опыт игры за ПСЖ в период с 2013 по 2015 год.В предыдущем сезоне Динь участвовал в 44 матчах за Астон Виллу в различных соревнованиях, где ему удалось сделать семь результативных передач. На мировом чемпионате 2026 года он сыграл в шести матчах за национальную команду Франции.Ранее сообщалось, что ПСЖ успешно завершил трансфер вингера из Монако.