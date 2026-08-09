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Даниэль Мальдини переходит из Аталанты в Кальяри: аренда с возможностью выкупа

Мальдини переходит в Кальяри на правах аренды с возможностью выкупа контракта, стоимость которого составляет 9 миллионов евро.
Даниэль Мальдини переходит из Аталанты в Кальяри: аренда с возможностью выкупа
Даниэль Мальдини / Getty Images

24-летний полузащитник Аталанты Даниэль Мальдини, представитель знаменитой футбольной династии Мальдини, теперь будет играть за Кальяри.

Как сообщает официальный ресурс клуба, Мальдини присоединился к команде на правах аренды с возможностью последующего выкупа его контракта. При выполнении определенных условий, выкуп станет обязательным.

Аренда обойдется Кальяри в один миллион евро, в то время как выкуп контракта игрока оценивается в восемь миллионов евро плюс дополнительный миллион в форме бонусов. С Мальдини планируется заключить договор до 2031 года.



В первой половине предыдущего сезона Мальдини сыграл 11 матчей за Аталанту, где сделал одну результативную передачу. После этого он перешел в Лацио на правах аренды, где принял участие в 14 матчах, забив два гола и сделав два ассиста.

Напомним, что Леганес подписывает контракт с вратарем Луки Зиданом.

 

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