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Рафинья остается в Барселоне: Флик подтвердил продолжение карьеры бразильца в клубе

Барселона удерживает Рафинью: Флик подчеркивает его важность для команды после возвращения из мирового чемпионата.
Рафинья остается в Барселоне: Флик подтвердил продолжение карьеры бразильца в клубе
Ханси Флик / Getty Images

Главный наставник футбольного клуба Барселона, Ханс Флик, подтвердил, что Рафинья, фланговый нападающий команды, продолжит свою карьеру в клубе.

Флик, который является тренером из Германии, подчеркнул важность 29-летнего бразильца для команды, отмечая его игровые навыки и активность во время матчей.

После участия в мировом чемпионате 2026 года, Рафинья вернулся к тренировкам в Барселоне. На международном турнире он успел сыграть в двух матчах, но из-за травмы мышц бедра был вынужден пропустить стадию плей-офф.



В прошлом сезоне бразилец провел за Барселону 33 игры, забив 21 гол и сделав восемь результативных передач.

Стоит отметить, что Манчестер Сити не планирует предлагать Барселоне скидку на Родри.

 

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