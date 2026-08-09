Рафинья остается в Барселоне: Флик подтвердил продолжение карьеры бразильца в клубе

Барселона удерживает Рафинью: Флик подчеркивает его важность для команды после возвращения из мирового чемпионата.

Главный наставник футбольного клуба Барселона, Ханс Флик, подтвердил, что Рафинья, фланговый нападающий команды, продолжит свою карьеру в клубе.



Флик, который является тренером из Германии, подчеркнул важность 29-летнего бразильца для команды, отмечая его игровые навыки и активность во время матчей.



После участия в мировом чемпионате 2026 года, Рафинья вернулся к тренировкам в Барселоне. На международном турнире он успел сыграть в двух матчах, но из-за травмы мышц бедра был вынужден пропустить стадию плей-офф.

🔵🔴🇧🇷 Hansi Flick confirms Raphinha will stay: “Rapha is one of the most important players for me”.



“He brings quality and intensity; we need him”. pic.twitter.com/bQzdKZOHbQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2026

В прошлом сезоне бразилец провел за Барселону 33 игры, забив 21 гол и сделав восемь результативных передач.Стоит отметить, что Манчестер Сити не планирует предлагать Барселоне скидку на Родри.