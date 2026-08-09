Вальверде о Моуринью: Строгость и близость способствуют развитию Реала

Вальверде выразил восхищение работой с Моуринью, отметив его строгость и близость к игрокам, что способствует развитию команды.

Полузащитник мадридского Реала уругваец Федерико Вальверде поделился своими впечатлениями о сотрудничестве с Жозе Моуринью, недавно назначенным главным тренером команды. Фабрицио Романо передает слова футболиста по поводу первых недель работы с тренером.



Вальверде был приятно удивлен тем, насколько Моуринью близок к своим игрокам, что превысило его ожидания. Он также отметил, что строгость Моуринью стимулирует игроков к совершенствованию и развитию.

Уругваец уточнил, что работа с португальским тренером способствует обучению команды и ее прогрессу.



Напомним, что звездный игрок Реала может перейти в Английскую Премьер-лигу (АПЛ).