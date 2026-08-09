ФИФА отвечает на критику: Инфантино остается, дезинформация будет пресекаться

ФИФА отвергает обвинения и подчеркивает прозрачность своих действий, включая выборы президента, в ответ на критику от УЕФА, КОНМЕБОЛ и КАФ.

ФИФА отреагировала на критику, направленную в ее адрес и адрес ее президента Джанни Инфантино, выпустив новое заявление.



Стоит отметить, что ФИФА недавно стала объектом критики со стороны УЕФА, КОНМЕБОЛ и КАФ из-за скандала, связанного с планами привлечения частных инвестиций и продажи части коммерческих прав на будущие чемпионаты мира.



ФИФА заявила, что не допустит проведения процедур, которые противоречат уставу организации и демократическим принципам, включая выборы президента.



Там также подчеркнули, что Инфантино был избран членами ассоциации и продолжает выполнять свои обязанности, указывается на официальной странице организации в социальной сети X.



В дополнение к этому, ФИФА обвинила некоторых критиков в распространении необоснованных обвинений и дезинформации, заявив о своей готовности решительно отвечать на подобные заявления.



