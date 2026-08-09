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ФИФА отвечает на критику: Инфантино остается, дезинформация будет пресекаться

ФИФА отвергает обвинения и подчеркивает прозрачность своих действий, включая выборы президента, в ответ на критику от УЕФА, КОНМЕБОЛ и КАФ.
ФИФА отвечает на критику: Инфантино остается, дезинформация будет пресекаться
ФИФА лого / Getty Images

ФИФА отреагировала на критику, направленную в ее адрес и адрес ее президента Джанни Инфантино, выпустив новое заявление.

Стоит отметить, что ФИФА недавно стала объектом критики со стороны УЕФА, КОНМЕБОЛ и КАФ из-за скандала, связанного с планами привлечения частных инвестиций и продажи части коммерческих прав на будущие чемпионаты мира.

ФИФА заявила, что не допустит проведения процедур, которые противоречат уставу организации и демократическим принципам, включая выборы президента.

Там также подчеркнули, что Инфантино был избран членами ассоциации и продолжает выполнять свои обязанности, указывается на официальной странице организации в социальной сети X.

В дополнение к этому, ФИФА обвинила некоторых критиков в распространении необоснованных обвинений и дезинформации, заявив о своей готовности решительно отвечать на подобные заявления.

 

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