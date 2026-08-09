Манчестер Сити не хочет уменьшать цену за Родри для Барселоны

Манчестер Сити отверг предложение Барселоны в 45 млн евро за Родри, оценивая его стоимость в 70 млн евро.

ESPN сообщает, что Манчестер Сити не планирует снижать стоимость Родри, чтобы удовлетворить интересы Барселоны.



Испанский полузащитник выразил желание перейти в Барселону и уже сообщил об этом руководству Манчестер Сити. Барселона предложила более 45 миллионов евро, включая бонусы.



Однако английский клуб отверг предложение Барселоны. Согласно источнику, Манчестер Сити оценивает игрока, награжденного Золотым мячом, в сумму более 70 миллионов евро.



Манчестер Сити не стремится удержать недовольного игрока, но также не намерен предлагать Барселоне скидку, что приводит к продолжению переговоров.



Также стали известны новые детали о трансфере Кристиана Ромеро.