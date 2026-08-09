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Кристиан Ромеро: между Атлетико и Барселоной

Атлетико намерен завершить переговоры о переходе Ромеро, несмотря на возможное вмешательство Барселоны.
Кристиан Ромеро: между Атлетико и Барселоной
Кристиан Ромеро / Getty Images

Аргентинец Кристиан Ромеро готов стать частью команды Атлетико, хотя Барселона также может попытаться завоевать его внимание.

Ромеро уже дважды обещал перейти в мадридский клуб, ожидая окончания трансфера. Однако, как утверждает Marca, он не исключает возможности, что Барселона может попытаться забрать его в последний момент.

Атлетико видит в приобретении 28-летнего защитника одну из своих ключевых задач и намерен успешно завершить переговоры.

Между тем, Фенербахче готов купить у Наполи бельгийского форварда.

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