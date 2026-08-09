Кристиан Ромеро: между Атлетико и Барселоной

Атлетико намерен завершить переговоры о переходе Ромеро, несмотря на возможное вмешательство Барселоны.

Аргентинец Кристиан Ромеро готов стать частью команды Атлетико, хотя Барселона также может попытаться завоевать его внимание.



Ромеро уже дважды обещал перейти в мадридский клуб, ожидая окончания трансфера. Однако, как утверждает Marca, он не исключает возможности, что Барселона может попытаться забрать его в последний момент.



Атлетико видит в приобретении 28-летнего защитника одну из своих ключевых задач и намерен успешно завершить переговоры.



Между тем, Фенербахче готов купить у Наполи бельгийского форварда.