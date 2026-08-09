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Моуринью видит в Бернарду Силве нового центрального игрока Реала

Реал видит в Бернарду Силве ключевую фигуру на поле после отказа Родри присоединиться к команде.
Моуринью видит в Бернарду Силве нового центрального игрока Реала
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный наставник мадридского Реала Жозе Моуринью планирует переосмыслить роль Бернарду Силвы в составе команды, после того как Родри отказался присоединиться к клубу.

Как сообщает As, Моуринью рассматривает своего соотечественника Силву как важного игрока в центре поля.

В Реале убеждены, что Бернарду способен эффективно играть без мяча, управляя при этом направлением атаки. Он вместе с Орельеном Чуамени будет отвечать за организацию игрового процесса команды.

Тем не менее, Реал не исключает возможности поиска дополнительного игрока на позицию полузащитника.

Напомним, что Барселона ведет переговоры о переходе Родри, полузащитника Манчестер Сити, которого хотел бы заполучить и Реал.

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