Моуринью видит в Бернарду Силве нового центрального игрока Реала

Реал видит в Бернарду Силве ключевую фигуру на поле после отказа Родри присоединиться к команде.

Главный наставник мадридского Реала Жозе Моуринью планирует переосмыслить роль Бернарду Силвы в составе команды, после того как Родри отказался присоединиться к клубу.



Как сообщает As, Моуринью рассматривает своего соотечественника Силву как важного игрока в центре поля.



В Реале убеждены, что Бернарду способен эффективно играть без мяча, управляя при этом направлением атаки. Он вместе с Орельеном Чуамени будет отвечать за организацию игрового процесса команды.



Тем не менее, Реал не исключает возможности поиска дополнительного игрока на позицию полузащитника.



Напомним, что Барселона ведет переговоры о переходе Родри, полузащитника Манчестер Сити, которого хотел бы заполучить и Реал.