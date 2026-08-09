Ливерпуль готовит многофункциональную роль для Араухо

Ливерпуль намерен использовать универсальность Араухо, применяя его в центре обороны и на правом фланге.

Ливерпуль планирует использовать Рональда Араухо в разнообразных позициях на футбольном поле.



Инсайдер Фабрицио Романо ранее подтвердил, что мерсисайдцы хотят усилить свою команду капитаном Барселоны, уругвайским футболистом Рональдом Араухо.



Теперь стало известно, что Ливерпуль намерен применять Араухо не только в центре обороны, но и на правом фланге.



Фабрицио Романо отметил, что универсальность Араухо - одно из преимуществ, которое может сыграть роль при его возможном переходе в английский клуб.



Напомним, что форвард Наполи может продолжить свою профессиональную деятельность в Турции.