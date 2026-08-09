Ушел из жизни Хорхе Месси, отец Лионеля Месси

Больница в Росарио и Ньюэллс Олд Бойз, первый профессиональный клуб Лионеля Месси, подтвердили смерть его отца и выразили соболезнования близким.

В возрасте 68 лет после продолжительной болезни скончался Хорхе Месси, отец знаменитого футболиста Лионеля Месси. Как сообщает Infobae, он умер в больнице в Росарио.



Смерть Хорхе Месси подтвердил и Ньюэллс Олд Бойз, первый профессиональный клуб его сына, Лионеля Месси.



Клуб из Аргентины выразил свои соболезнования близким и родственникам футболиста, отметив важную роль Хорхе в развитии любви сына к футболу.



О проблемах со здоровьем Хорхе Месси стало известно публике во время проведения чемпионата мира 2026 года.



