Ушел из жизни Хорхе Месси, отец Лионеля Месси
Больница в Росарио и Ньюэллс Олд Бойз, первый профессиональный клуб Лионеля Месси, подтвердили смерть его отца и выразили соболезнования близким.
В возрасте 68 лет после продолжительной болезни скончался Хорхе Месси, отец знаменитого футболиста Лионеля Месси. Как сообщает Infobae, он умер в больнице в Росарио.
Смерть Хорхе Месси подтвердил и Ньюэллс Олд Бойз, первый профессиональный клуб его сына, Лионеля Месси.
Клуб из Аргентины выразил свои соболезнования близким и родственникам футболиста, отметив важную роль Хорхе в развитии любви сына к футболу.
О проблемах со здоровьем Хорхе Месси стало известно публике во время проведения чемпионата мира 2026 года.
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