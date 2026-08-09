ПСЖ и Торрес достигли согласия: Барселона готова к переговорам
ПСЖ готов представить Барселоне формальное предложение по Торресу, начиная переговоры о переходе игрока.
Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Пари Сен-Жермен (ПСЖ) и Ферран Торрес достигли согласия по контракту.
ПСЖ уже официально уведомил Барселону о своем намерении, сообщает Романо.
Несмотря на то, что Барселона не планирует расставаться с Торресом, клуб открыт для обсуждения предложения, если оно окажется достаточно привлекательным.
В скором времени ПСЖ намерен представить Барселоне формальное предложение, которое станет стартом переговоров. В ПСЖ настроены на успешное завершение сделки.
Ранее сообщалось, что Родри уже принял решение о своем будущем клубе.
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