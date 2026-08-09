Фенербахче готов выложить 6 млн евро за Лукаку
Фенербахче готов купить бельгийского форварда, но Наполи требует больше денег.
Как сообщил журналист Маттео Моретто, нападающий Наполи Ромелу Лукаку может покинуть свой клуб.
Фенербахче выразил готовность купить бельгийского футболиста и уже выдвинул свое предложение.
Турецкий клуб предложил Наполи 6 миллионов евро за Лукаку, однако итальянская команда хочет получить вдвое больше.
Ожидается, что Фенербахче увеличит свое предложение, и, вероятно, соглашение будет достигнуто.
Напомним, что Наполи уже нашел возможную замену Лукаку.
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