Манор Соломон готов к переходу из Тоттенхэма в Вест Хэм
Вест Хэм предлагает 7 миллионов фунтов за Соломона, переход может состояться уже завтра.
Фабрицио Романо сообщает, что футболист Тоттенхэма Манор Соломон готов к переходу в другой клуб.
Вест Хэм готов предложить 5 миллионов фунтов стерлингов и дополнительные 2 миллиона в форме бонусов за 27-летнего израильского игрока.
Предполагается, что Соломон уже завтра пройдет медосмотр и заключит трехлетний контракт с "молотобойцами".
В прошлом сезоне Соломон выступал на правах аренды за Вильярреал и Фиорентину. Ранее он также играл за Шахтер.
Ранее сообщалось, что Ноттингем намерен провести трансфер с молодым африканским футболистом.
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