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Манор Соломон готов к переходу из Тоттенхэма в Вест Хэм

Вест Хэм предлагает 7 миллионов фунтов за Соломона, переход может состояться уже завтра.
Манор Соломон готов к переходу из Тоттенхэма в Вест Хэм
Манор Соломон / Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что футболист Тоттенхэма Манор Соломон готов к переходу в другой клуб.

Вест Хэм готов предложить 5 миллионов фунтов стерлингов и дополнительные 2 миллиона в форме бонусов за 27-летнего израильского игрока.

Предполагается, что Соломон уже завтра пройдет медосмотр и заключит трехлетний контракт с "молотобойцами".

В прошлом сезоне Соломон выступал на правах аренды за Вильярреал и Фиорентину. Ранее он также играл за Шахтер.

Ранее сообщалось, что Ноттингем намерен провести трансфер с молодым африканским футболистом.

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