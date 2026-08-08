Ромеро не хочет в Атлетико, но мечтает о Барселоне

Атлетико и Тоттенхэм не смогли договориться о трансфере Ромеро, в то время как Барселона не проявляет интерес к футболисту.

Футболист Тоттенхэма Кристиан Ромеро не хочет переходить в Атлетико, сообщает Mundo Deportivo.



Сейчас мадридский клуб активно ведет переговоры о трансфере Ромеро, однако стороны пока не пришли к соглашению относительно стоимости.



В то же время Ромеро был бы рад переходу в Барселону. Он уже провел встречу с представителями этого клуба, и оба участника были заинтересованы в сделке, но сейчас Барселона сосредоточена на других трансферах.



Mundo Deportivo полагает, что вероятность трансфера Ромеро в Барселону невелика. Вероятнее всего, Ромеро придется принять предложение Атлетико.



Напомним, что Ноттингем намерен приобрести молодого африканского таланта.