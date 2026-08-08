Усман Диоманде переходит из Спортинга в АПЛ
Ноттингем Форест приобрел Усмана Диоманде за 40 миллионов евро, завершив долгожданный трансфер из Спортинга.
Дэвид Орнштейн сообщил о переходе Усмана Диоманде, футболиста клуба Спортинг, в Английскую Премьер-лигу (АПЛ).
22-летний игрок из Кот-д'Ивуара долгое время привлекал интерес европейских клубов, но Спортинг не желал расставаться с ним.
Тем не менее, Ноттингем недавно утвердил трансфер Диоманде за 40 миллионов евро.
Во время игры за Спортинг Диоманде участвовал в 87 матчах и забил пять голов.
Напомним, что Боруссия пытается купить молодого футболиста из Кельна.
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