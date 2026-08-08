Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Усман Диоманде переходит из Спортинга в АПЛ

Ноттингем Форест приобрел Усмана Диоманде за 40 миллионов евро, завершив долгожданный трансфер из Спортинга.
Усман Диоманде переходит из Спортинга в АПЛ
Усман Диоманде / Getty Images

Дэвид Орнштейн сообщил о переходе Усмана Диоманде, футболиста клуба Спортинг, в Английскую Премьер-лигу (АПЛ).

22-летний игрок из Кот-д'Ивуара долгое время привлекал интерес европейских клубов, но Спортинг не желал расставаться с ним.

Тем не менее, Ноттингем недавно утвердил трансфер Диоманде за 40 миллионов евро.

Во время игры за Спортинг Диоманде участвовал в 87 матчах и забил пять голов.

Напомним, что Боруссия пытается купить молодого футболиста из Кельна.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости