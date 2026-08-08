Боруссия Дортмунд не отступает: борьба за Саида Эль-Мала продолжается

Боруссия Дортмунд активно ведет переговоры о приобретении 19-летнего Саида Эль-Мала, несмотря на отклонение первого предложения Кельном.

Патрик Бергер сообщил, что Боруссия (Дортмунд) стремиться приобрести Саида Эль-Мала.



19-летний футболист является ключевым объектом интереса клуба в летний трансферный период. Переговоры с Эль-Мала уже проводили как представители Боруссии и Нико Ковач, так и Юрген Клопп, который посоветовал ему перебраться в Дортмунд.



Однако Кельн отклонил первое предложение Боруссии, которое состояло из 37 миллионов евро плюс дополнительные 8 миллионов в виде бонусов. Кельн настаивает на сумме в 50 миллионов евро.



В прошлом сезоне Эль-Мала принял участие в 34 матчах Бундеслиги, забив 13 голов и сделав 4 голевые передачи.



Напомним, что Родри определился с выбором своего следующего клуба.