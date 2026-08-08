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Родри покидает Манчестер Сити: Барселона ведет переговоры о переходе

Барселона ведет переговоры о переходе Родри, полузащитника Манчестер Сити, и готовит новое предложение.
Родри покидает Манчестер Сити: Барселона ведет переговоры о переходе
Родри / Getty Images

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо пишет, что полузащитник Манчестер Сити Родри намерен покинуть клуб.

Ранее Реал и Барселона уже выражали свою заинтересованность в этом испанском футболисте, однако, согласно последним слухам, Барселона имеет более сильные позиции.

Согласно информации от Романо, Родри обратился к Манчестер Сити с желанием перейти именно в Барселону.

Похоже, что Барселона также в курсе планов игрока, так как она уверена в успешном завершении переговоров и уже готовит новое предложение.

Ранее сообщалось, что один из игроков Реала может перебраться в Английскую Премьер-лигу.

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