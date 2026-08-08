Родри покидает Манчестер Сити: Барселона ведет переговоры о переходе

Барселона ведет переговоры о переходе Родри, полузащитника Манчестер Сити, и готовит новое предложение.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо пишет, что полузащитник Манчестер Сити Родри намерен покинуть клуб.



Ранее Реал и Барселона уже выражали свою заинтересованность в этом испанском футболисте, однако, согласно последним слухам, Барселона имеет более сильные позиции.



Согласно информации от Романо, Родри обратился к Манчестер Сити с желанием перейти именно в Барселону.



Похоже, что Барселона также в курсе планов игрока, так как она уверена в успешном завершении переговоров и уже готовит новое предложение.



Ранее сообщалось, что один из игроков Реала может перебраться в Английскую Премьер-лигу.