Родри покидает Манчестер Сити: Барселона ведет переговоры о переходе
Барселона ведет переговоры о переходе Родри, полузащитника Манчестер Сити, и готовит новое предложение.
Известный спортивный журналист Фабрицио Романо пишет, что полузащитник Манчестер Сити Родри намерен покинуть клуб.
Ранее Реал и Барселона уже выражали свою заинтересованность в этом испанском футболисте, однако, согласно последним слухам, Барселона имеет более сильные позиции.
Согласно информации от Романо, Родри обратился к Манчестер Сити с желанием перейти именно в Барселону.
Похоже, что Барселона также в курсе планов игрока, так как она уверена в успешном завершении переговоров и уже готовит новое предложение.
Ранее сообщалось, что один из игроков Реала может перебраться в Английскую Премьер-лигу.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: