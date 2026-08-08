Рибейро использовал слухи о заинтересованности крупных клубов в игроках для увеличения их стоимости на трансферном рынке.

Бывший менеджер известного футболиста Неймара, Вагнер Рибейро, раскрыл свою уникальную стратегию по увеличению стоимости своих клиентов на трансферном рынке.



Рибейро признал, что иногда он намеренно распространял слухи о возможном интересе крупных футбольных клубов к определенному игроку, даже если эти данные не были подтверждены.



В качестве примера он привел Реал, заявив, что слухи о заинтересованности мадридского клуба могли стимулировать другие европейские команды к более активной борьбе за футболиста.



Рибейро подчеркнул, что такой подход оказывался полезным не только во время трансферов, но и при обсуждении новых контрактов, как сообщает Globo.



Стоит отметить, что Наполи рассматривает возможность приобретения звездного форварда Арсенала вместо Ромелу Лукаку.