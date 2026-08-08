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Экс-агент Неймара сделал неожиданное признание о трансферном рынке

Рибейро использовал слухи о заинтересованности крупных клубов в игроках для увеличения их стоимости на трансферном рынке.
Экс-агент Неймара сделал неожиданное признание о трансферном рынке
Вагнер Рибейро и отец Неймара / Getty Images

Бывший менеджер известного футболиста Неймара, Вагнер Рибейро, раскрыл свою уникальную стратегию по увеличению стоимости своих клиентов на трансферном рынке.

Рибейро признал, что иногда он намеренно распространял слухи о возможном интересе крупных футбольных клубов к определенному игроку, даже если эти данные не были подтверждены.

В качестве примера он привел Реал, заявив, что слухи о заинтересованности мадридского клуба могли стимулировать другие европейские команды к более активной борьбе за футболиста.

Рибейро подчеркнул, что такой подход оказывался полезным не только во время трансферов, но и при обсуждении новых контрактов, как сообщает Globo.

Стоит отметить, что Наполи рассматривает возможность приобретения звездного форварда Арсенала вместо Ромелу Лукаку.

 

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