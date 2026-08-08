Барселона готовится к потере: Марк Касадо и Руни Бардагжи на грани ухода из клуба

Барселона рассматривает варианты продажи Касадо, в то время как Бардагжи может быть отдан в аренду или продан с условием обратного выкупа.

Марк Касадо и Руни Бардагжи / Getty Images

