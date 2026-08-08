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Барселона готовится к потере: Марк Касадо и Руни Бардагжи на грани ухода из клуба

Барселона рассматривает варианты продажи Касадо, в то время как Бардагжи может быть отдан в аренду или продан с условием обратного выкупа.
Барселона готовится к потере: Марк Касадо и Руни Бардагжи на грани ухода из клуба
Марк Касадо и Руни Бардагжи / Getty Images

Марк Касадо, полузащитник футбольного клуба Барселона, возможно, в ближайшее время покинет свою команду.

Известно, что Барселона рассматривает разнообразные варианты по поводу 21-летнего игрока и не планирует включать его в состав для ближайших предсезонных игр.

Также стоит отметить, что Руни Бардагжи, вингер команды, также находится на грани отхода из клуба.



Пока Барселона рассматривает варианты полной продажи Касадо, 20-летний швед Бардагжи может быть отдан в аренду или продан с условием обязательного права на обратный выкуп.

Ранее было сообщено, что Ливерпуль проявляет интерес интерес к капитану Барселоны.

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