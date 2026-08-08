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Наполи хочет подписать звезду «Арсенала» вместо Лукаку

Наполи намерен приобрести форварда Арсенала Габриэля Жезуса, оцениваемого в 20 миллионов евро.
Наполи хочет подписать звезду «Арсенала» вместо Лукаку
Габриэл Жезус / Getty Images

Согласно Corriere dello Sport, футбольный клуб Наполи обратил свое внимание на Габриэля Жезуса, форварда Арсенала.

Бразильский игрок Жезус рассматривается как возможное дополнение к атакующей формации Наполи, особенно в свете предполагаемого перехода Ромелу Лукаку в Атланту Юнайтед.

Интерес Наполи к Жезусу подтвержден. Арсенал оценивает стоимость своего игрока примерно в 20 миллионов евро. Однако, Наполи намерен снизить эту стоимость, учитывая желание самого Жезуса присоединиться к их команде.

Также отмечается, что на развитие ситуации может повлиять недавнее сотрудничество Жезуса с агентством, представляющим интересы главного тренера Наполи, Массимилиано Аллегри.

Между тем, новый тренер Челси, Алонсо, готовится к радикальной реорганизации команды, планируя исключить 16 игроков из состава лондонского клуба.

 

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