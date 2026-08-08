Наполи хочет подписать звезду «Арсенала» вместо Лукаку
Согласно Corriere dello Sport, футбольный клуб Наполи обратил свое внимание на Габриэля Жезуса, форварда Арсенала.
Бразильский игрок Жезус рассматривается как возможное дополнение к атакующей формации Наполи, особенно в свете предполагаемого перехода Ромелу Лукаку в Атланту Юнайтед.
Интерес Наполи к Жезусу подтвержден. Арсенал оценивает стоимость своего игрока примерно в 20 миллионов евро. Однако, Наполи намерен снизить эту стоимость, учитывая желание самого Жезуса присоединиться к их команде.
Также отмечается, что на развитие ситуации может повлиять недавнее сотрудничество Жезуса с агентством, представляющим интересы главного тренера Наполи, Массимилиано Аллегри.
Между тем, новый тренер Челси, Алонсо, готовится к радикальной реорганизации команды, планируя исключить 16 игроков из состава лондонского клуба.