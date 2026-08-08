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Нойер: Бавария готова к новому сезону после победы над Астон Виллой

Бавария готова к новому сезону, утверждает Нойер после победы над Астон Виллой.
Нойер: Бавария готова к новому сезону после победы над Астон Виллой
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер выразил свои размышления о подготовке своей команды к грядущему сезону.

После того как Бавария одержала победу над Астон Виллой со счетом 2:1 в товарищеском матче, 40-летний вратарь заявил о готовности команды к новому сезону.

Нойер подчеркнул, что основной состав команды не претерпел изменений, а новые игроки уже успели проявить себя, усилив команду, как сообщает пресс-служба Баварии.

Вратарь также отметил, что Бавария уделяет большое внимание контрольным матчам, используя их в качестве подготовки к Суперкубку, который пройдет 22 августа против Боруссии из Дортмунда.

Тем временем, Ливерпуль готовит существенное предложение для Барколя.

 

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