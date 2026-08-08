Алонсо готовится к массовому распродаже игроков Челси в летнее трансферное окно

Алонсо планирует сократить состав Челси до 25 игроков, продав или отдав в аренду тех, кто мало играет.

Главный тренер Челси, Хаби Алонсо, намерен уменьшить количество футболистов в своей команде до завершения летнего трансферного окна.



По данным BBC, в настоящее время под управлением Алонсо насчитывается 41 игрок, хотя оптимальным считается состав из 25 футболистов.



Алонсо, как указывается, не хочет держать в команде игроков, которые не получают достаточно времени на поле. Это может привести к тому, что некоторые из них будут проданы, а другие могут быть отданы в аренду.



Пока неясно, что будет с такими игроками, как Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Марк Гиу, Давид Датро Фофана, Мало Гюсто, Энцо Фернандес, Николас Джексон и Лиам Делап.



Также появились сообщения о том, что Ромеро может перейти в один из ведущих футбольных клубов Испании.