Атлетико готов отдать 40 млн евро за защитника Тоттенхэма Ромеро

Атлетико готовит предложение Тоттенхэму о покупке Ромеро после продажи Молины.

Атлетико намерен усилить свою оборону, привлекая защитника Тоттенхэма и аргентинской национальной команды, Кристиана Ромеро.



Известно, что мадридский клуб готов сразу же заплатить 40 миллионов евро за 28-летнего футболиста, чтобы обойти конкурентов.



Ранее стало известно, что Тоттенхэм согласен продать аргентинца даже за 30 миллионов евро, как сообщает Фабрицио Романо.



Однако, Атлетико сделает официальное предложение Тоттенхэму относительно защитника только после завершения сделок по продаже Науэля Молины.



Между тем, сын известного французского футболиста теперь является частью команды Леганеса.