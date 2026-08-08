Бразильский футболист Эндрик может перейти в английскую Премьер-лигу

Агентство Эндрика ищет для него команды в Премьер-лиге, где он сможет получить достаточно игрового времени.

Эндрик, футболист из Бразилии, возможно, будет играть в следующем сезоне в английской Премьер-лиге.



Агентство, которое занимается делами 19-летнего спортсмена, уже начало искать подходящие команды для него.



Согласно данным от DeadlineDay, основной целью является найти клуб, который может предоставить Эндрику достаточно игрового времени.



Тем не менее, в Реале Эндрику будет сложно найти стабильное игровое время из-за высокой конкуренции, хотя сам игрок не против остаться в Мадриде и бороться за свое место в команде.



Также стоит напомнить, что Леганес подписывает контракт с вратарем Луки Зиданом.