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Бразильский футболист Эндрик может перейти в английскую Премьер-лигу

Агентство Эндрика ищет для него команды в Премьер-лиге, где он сможет получить достаточно игрового времени.
Бразильский футболист Эндрик может перейти в английскую Премьер-лигу
Эндрик / Getty Images

Эндрик, футболист из Бразилии, возможно, будет играть в следующем сезоне в английской Премьер-лиге.

Агентство, которое занимается делами 19-летнего спортсмена, уже начало искать подходящие команды для него.

Согласно данным от DeadlineDay, основной целью является найти клуб, который может предоставить Эндрику достаточно игрового времени.

Тем не менее, в Реале Эндрику будет сложно найти стабильное игровое время из-за высокой конкуренции, хотя сам игрок не против остаться в Мадриде и бороться за свое место в команде.

Также стоит напомнить, что Леганес подписывает контракт с вратарем Луки Зиданом.

 

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