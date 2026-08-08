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Леганес подписывает контракт с вратарем Луки Зиданом

Луки Зидан, выпускник академии Реала, подписал контракт с Леганесом на условиях 1+1.
Леганес подписывает контракт с вратарем Луки Зиданом
Лука Зидан / Getty Images

Футбольный клуб из Испании, Леганес, подтвердил подписание контракта с вратарем Луки Зиданом, согласно информации от их пресс-службы.

Контракт между голкипером и клубом был подписан на условиях 1+1, но финансовые подробности сделки не были обнародованы.

За последние два года 28-летний Зидан выступал за Гранаду, а ранее он играл за Расинг, Райо Вальекано и Эйбар.

Стоит напомнить, что Зидан является выпускником мадридской академии Реала и дебютировал в основном составе в 2018 году. Всего он провел 51 матч за Кастилью и два матча за основной состав.

Кроме того, уже известна информация о состоянии Куртуа перед началом сезона Ла Лиги.

 

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