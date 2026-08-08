Леганес подписывает контракт с вратарем Луки Зиданом

Луки Зидан, выпускник академии Реала, подписал контракт с Леганесом на условиях 1+1.

Футбольный клуб из Испании, Леганес, подтвердил подписание контракта с вратарем Луки Зиданом, согласно информации от их пресс-службы.



Контракт между голкипером и клубом был подписан на условиях 1+1, но финансовые подробности сделки не были обнародованы.



За последние два года 28-летний Зидан выступал за Гранаду, а ранее он играл за Расинг, Райо Вальекано и Эйбар.



Стоит напомнить, что Зидан является выпускником мадридской академии Реала и дебютировал в основном составе в 2018 году. Всего он провел 51 матч за Кастилью и два матча за основной состав.



Кроме того, уже известна информация о состоянии Куртуа перед началом сезона Ла Лиги.