Тибо Куртуа возвращается в игру: подготовка к новому сезону в Реале началась

Куртуа восстанавливается после травмы, начав тренировки на базе Реала, в то время как команда играет в Венгрии.

Тибо Куртуа, бельгийский голкипер, начинает подготовку к новому сезону в составе мадридского Реала.



Вспомним, что Куртуа был травмирован в четвертьфинале Чемпионата мира 2026 года в матче против Испании, что привело к его преждевременному отступлению с турнира.



Согласно данным, опубликованным изданием Goal, в настоящий момент Куртуа тренируется на клубной базе в Вальдебебасе, в то время как Реал участвует в товарищеских матчах в Венгрии.



Стоит отметить, что бельгийский голкипер уже провел свою первую индивидуальную тренировку и начал процесс восстановления своей формы.



Кроме того, стало известно, что Жозе Моуринью внес изменения в правила внутри Реала.