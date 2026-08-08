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Ливерпуль привлекает защитника Барселоны: Рональд Араухо готов к переходу

Барселона подтвердила согласие на трансфер Араухо в Ливерпуль, ожидается оформление в ближайшие 24 часа.
Ливерпуль привлекает защитника Барселоны: Рональд Араухо готов к переходу
Рональд Араухо / Getty Images

Ливерпуль и Барселона пришли к соглашению о переходе центрального защитника Рональда Араухо.

Фабрицио Романо сообщает, что каталонский клуб подтвердил устное соглашение и согласился на трансфер.

Ожидается, что трансфер будет оформлен в течение следующих 24 часов. В контракт также будет включена опция выкупа, которая не является обязательной.



Стоит отметить, что текущий контракт Араухо с Барселоной действителен до 2031 года.

Ранее стало известно, что лучший игрок Чемпионата мира 2026 года заключил контракт с Барселоной.

 

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