Ливерпуль привлекает защитника Барселоны: Рональд Араухо готов к переходу

Барселона подтвердила согласие на трансфер Араухо в Ливерпуль, ожидается оформление в ближайшие 24 часа.

Ливерпуль и Барселона пришли к соглашению о переходе центрального защитника Рональда Араухо.



Фабрицио Романо сообщает, что каталонский клуб подтвердил устное соглашение и согласился на трансфер.



Ожидается, что трансфер будет оформлен в течение следующих 24 часов. В контракт также будет включена опция выкупа, которая не является обязательной.



🚨🇺🇾 More on the exclusive story of the day: Ronald Araujo will join Liverpool, it’s all done and documents being signed in 24h.



The loan agreement includes a BUY OPTION clause, up to #LFC as it’s NOT mandatory.



Barcelona already gave green light. 🔴✈️ pic.twitter.com/6L4ufpDR9G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Стоит отметить, что текущий контракт Араухо с Барселоной действителен до 2031 года.Ранее стало известно, что лучший игрок Чемпионата мира 2026 года заключил контракт с Барселоной.