Галатасарай обрав альтернативу зірці Мілана Леау

Галатасарай рассматривает Габриэля Мартинелли в качестве альтернативы Леау, если переговоры с Миланом не пройдут.

Джанлуки Ди Марцио сообщает, что Галатасарай разрабатывает запасной план, если переговоры о приобретении Рафаэля Леау не увенчаются успехом.



Стоит отметить, что Милан уже отклонил первую попытку турецкого клуба купить Леау.



Вместо того чтобы продолжать переговоры с "россонери", Галатасарай рассматривает возможность заключения контракта с Габриэлем Мартинелли.



Пока неизвестно, готов ли Арсенал отпустить бразильского игрока, особенно учитывая, что трансфер Винисиуса не прошел.



Также напомним, что бывший игрок Арсенала вернулся в Английскую Премьер-лигу.