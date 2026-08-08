Галатасарай обрав альтернативу зірці Мілана Леау
Галатасарай рассматривает Габриэля Мартинелли в качестве альтернативы Леау, если переговоры с Миланом не пройдут.
Джанлуки Ди Марцио сообщает, что Галатасарай разрабатывает запасной план, если переговоры о приобретении Рафаэля Леау не увенчаются успехом.
Стоит отметить, что Милан уже отклонил первую попытку турецкого клуба купить Леау.
Вместо того чтобы продолжать переговоры с "россонери", Галатасарай рассматривает возможность заключения контракта с Габриэлем Мартинелли.
Пока неизвестно, готов ли Арсенал отпустить бразильского игрока, особенно учитывая, что трансфер Винисиуса не прошел.
Также напомним, что бывший игрок Арсенала вернулся в Английскую Премьер-лигу.
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