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Галатасарай обрав альтернативу зірці Мілана Леау

Галатасарай рассматривает Габриэля Мартинелли в качестве альтернативы Леау, если переговоры с Миланом не пройдут.
Галатасарай обрав альтернативу зірці Мілана Леау
Габриэль Мартинелли / Getty Images

Джанлуки Ди Марцио сообщает, что Галатасарай разрабатывает запасной план, если переговоры о приобретении Рафаэля Леау не увенчаются успехом.

Стоит отметить, что Милан уже отклонил первую попытку турецкого клуба купить Леау.

Вместо того чтобы продолжать переговоры с "россонери", Галатасарай рассматривает возможность заключения контракта с Габриэлем Мартинелли.

Пока неизвестно, готов ли Арсенал отпустить бразильского игрока, особенно учитывая, что трансфер Винисиуса не прошел.

Также напомним, что бывший игрок Арсенала вернулся в Английскую Премьер-лигу.

 

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