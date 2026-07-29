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Ванат озаряет поле: два гола в матче Жирона против Кастельона!

Украинец Ванат забивает дважды, но Жирона и Кастельон разошлись миром.
Ванат озаряет поле: два гола в матче Жирона против Кастельона!
Ванат оформил дубль / Girona FC

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29 июля в товарищеском матче между футбольными командами Жирона и Кастельон была зафиксирована ничья со счетом 3:3. Украинский нападающий Владислав Ванат забил два гола во втором тайме.

В первом тайме на позиции вратаря "бело-красных" выступал Владислав Крапивцов, который был заменен на 63-й минуте на Александра Пищура.

Жирона против Кастельона: 3:3

Голы: Хиль (4 минута), Ванат (67, 85 минуты) - Санчес (31 минута), Гарсия (39 минута), Муале Нзанза (89 минута).



Важно упомянуть, что Виктор Цыганков, другой украинский футболист, не принимал участие в этом матче. Ранее было объявлено, что Цыганков пропустил игру из-за вирусного заболевания.

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