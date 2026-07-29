Ювентус и ПСЖ договорились о трансфере Коло Муани

Ювентус арендует Коло Муани у ПСЖ с обязательным выкупом при участии в европейских соревнованиях.

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Ювентус из Турина и ПСЖ пришли к соглашению о трансфере нападающего Рандаля Коло Муани.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний футболист примкнет к Ювентусу на правах аренды с обязательным выкупом в случае участия туринского клуба в европейских соревнованиях.



Ювентус согласился заплатить ПСЖ четыре миллиона евро за аренду Коло Муани, а сумма выкупа составит 34 миллиона евро. Дополнительно, парижская команда может получить еще 12 миллионов евро в форме бонусов.



В данный момент стороны работают над урегулированием всех деталей трансфера.



В прошлом сезоне Коло Муани выступал за Тоттенхэм на правах аренды, где провел 41 матч, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.



Стоит упомянуть, что французский нападающий уже имел опыт игры за Ювентус в рамках аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он провел 22 матча за итальянский клуб, забив десять голов и сделав три ассиста.



Ранее стало известно о подписании контракта Ювентусом с форвардом Дженоа.