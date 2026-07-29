Джордан Хендерсон покидает Брентфорд: свободный агент на пути в Челси

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Футболист Джордан Хендерсон покидает свою текущую команду Брентфорд, став свободным агентом.



Как сообщает официальный сайт Брентфорда, 36-летний полузащитник и клуб приняли решение о прекращении сотрудничества, досрочно расторгнув действующий до лета 2027 года контракт.

Хендерсон заявил:

Я покидаю Брентфорд с чувством глубокой благодарности за те возможности, которые мне предоставил клуб, с огромной благодарностью за ту поддержку и ту заботу, которую с самого первого дня ощущали я и моя семья. Для меня было очень важно вернуться именно в АПЛ, и именно Брентфорд предоставил мне этот шанс. Я всегда буду ему за это благодарен.

Надеюсь, что смог внести свой вклад и помочь команде в важный для клуба период. В прошлом сезоне мы многое достигли вместе, и все, кто к этому причастен, могут гордиться этим. Брентфорд - особенный клуб. Он амбициозный, прогрессивный, в нем полно замечательных людей - начиная от владельцев и руководства вплоть до тренерского штаба, игроков и всех, работа которых на первый взгляд не видна. Для меня было большой честью быть частью этого клуба.