Манес Аклиуш: ПСЖ увеличивает ставки, но Монако упорно удерживает звезду
Монако отклоняет предложения ПСЖ по трансферу Аклиуша, несмотря на его стоимость в 45 миллионов евро.
Как сообщает L’Equipe, Манес Аклиуш, фланговый нападающий Монако, вполне может остаться в своем нынешнем клубе.
Парижский Сен-Жермен проявляет заинтересованность в 24-летнем футболисте, однако все предложения от ПСЖ были до сих пор отклонены монакским клубом.
Трансферная стоимость Аклиуша достигла 45 миллионов евро, но Монако пока не готов расстаться с игроком.
Несмотря на неудачные предыдущие попытки, ПСЖ не намерен сдаваться и собирается предложить еще большую сумму за переход футболиста.
Отметим, что специализированный ресурс Transfermarkt оценивает стоимость Аклиуша в 50 миллионов евро.
Ранее были слухи о том, что Реал также рассматривает возможность нового трансфера.
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