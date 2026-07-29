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Манес Аклиуш: ПСЖ увеличивает ставки, но Монако упорно удерживает звезду

Монако отклоняет предложения ПСЖ по трансферу Аклиуша, несмотря на его стоимость в 45 миллионов евро.
Манес Аклиуш: ПСЖ увеличивает ставки, но Монако упорно удерживает звезду
Манес Аклиуш / Getty Images

Как сообщает L’Equipe, Манес Аклиуш, фланговый нападающий Монако, вполне может остаться в своем нынешнем клубе.

Парижский Сен-Жермен проявляет заинтересованность в 24-летнем футболисте, однако все предложения от ПСЖ были до сих пор отклонены монакским клубом.

Трансферная стоимость Аклиуша достигла 45 миллионов евро, но Монако пока не готов расстаться с игроком.

Несмотря на неудачные предыдущие попытки, ПСЖ не намерен сдаваться и собирается предложить еще большую сумму за переход футболиста.

Отметим, что специализированный ресурс Transfermarkt оценивает стоимость Аклиуша в 50 миллионов евро.

Ранее были слухи о том, что Реал также рассматривает возможность нового трансфера.

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