Бавария готовит новый контракт для Харри Кейна: переговоры начнутся в августе
Бавария готовит предложение Кейну о продлении контракта уже этим августом.
Фабрицио Романо сообщил, что Бавария намерена начать переговоры с Харри Кейном.
Мюнхенский клуб надеется сохранить форварда, предлагая ему обновленное соглашение.
Важно напомнить, что нынешний контракт 33-летнего Кейна заканчивается следующим летом.
Бавария не планирует откладывать эту операцию и уже в августе собирается предложить Кейну продолжение карьеры в их команде.
Было также указано, что Реал готовит новую трансферную сделку.
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