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Бавария готовит новый контракт для Харри Кейна: переговоры начнутся в августе

Бавария готовит предложение Кейну о продлении контракта уже этим августом.
Бавария готовит новый контракт для Харри Кейна: переговоры начнутся в августе
Харри Кейн / Getty Images

Фабрицио Романо сообщил, что Бавария намерена начать переговоры с Харри Кейном.

Мюнхенский клуб надеется сохранить форварда, предлагая ему обновленное соглашение.

Важно напомнить, что нынешний контракт 33-летнего Кейна заканчивается следующим летом.

Бавария не планирует откладывать эту операцию и уже в августе собирается предложить Кейну продолжение карьеры в их команде.

Было также указано, что Реал готовит новую трансферную сделку.

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