Бавария готовит новый контракт для Харри Кейна: переговоры начнутся в августе

Бавария готовит предложение Кейну о продлении контракта уже этим августом.

Фабрицио Романо сообщил, что Бавария намерена начать переговоры с Харри Кейном.



Мюнхенский клуб надеется сохранить форварда, предлагая ему обновленное соглашение.



Важно напомнить, что нынешний контракт 33-летнего Кейна заканчивается следующим летом.



Бавария не планирует откладывать эту операцию и уже в августе собирается предложить Кейну продолжение карьеры в их команде.



Было также указано, что Реал готовит новую трансферную сделку.