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Реал Мадрид готовит 50-миллионный трансфер для полузащитника Манчестер Сити

Манчестер Сити рассматривает предложение Реала в 50 миллионов евро за Родри.
Реал Мадрид готовит 50-миллионный трансфер для полузащитника Манчестер Сити
Родри / Getty Images

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Реал Мадрид начал переговоры о приобретении Родри.

Этот шаг был сделан после того, как президент команды Флорентино Перес дал добро на трансфер.

Манчестер Сити уже получил первое предложение от Реала в размере 50 миллионов евро за своего центрального полузащитника.

В целом, Реал Мадрид готов предложить еще больше средств, если "горожане" согласятся продать игрока.

Также напомним, что Фулхэм также проявляет интерес к подписанию полузащитника Реала.

 

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