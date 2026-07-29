Реал Мадрид готовит 50-миллионный трансфер для полузащитника Манчестер Сити
Манчестер Сити рассматривает предложение Реала в 50 миллионов евро за Родри.
Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Реал Мадрид начал переговоры о приобретении Родри.
Этот шаг был сделан после того, как президент команды Флорентино Перес дал добро на трансфер.
Манчестер Сити уже получил первое предложение от Реала в размере 50 миллионов евро за своего центрального полузащитника.
В целом, Реал Мадрид готов предложить еще больше средств, если "горожане" согласятся продать игрока.
Также напомним, что Фулхэм также проявляет интерес к подписанию полузащитника Реала.
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