Реал Мадрид готовит 50-миллионный трансфер для полузащитника Манчестер Сити

Манчестер Сити рассматривает предложение Реала в 50 миллионов евро за Родри.

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Реал Мадрид начал переговоры о приобретении Родри.



Этот шаг был сделан после того, как президент команды Флорентино Перес дал добро на трансфер.



Манчестер Сити уже получил первое предложение от Реала в размере 50 миллионов евро за своего центрального полузащитника.



В целом, Реал Мадрид готов предложить еще больше средств, если "горожане" согласятся продать игрока.



Также напомним, что Фулхэм также проявляет интерес к подписанию полузащитника Реала.