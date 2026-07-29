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Барколя в центре трансферного противостояния: ПСЖ и Ливерпуль не могут договориться

Барколя, желающий перейти в Ливерпуль, столкнулся с трудностями в переговорах из-за высокой стоимости, которую ПСЖ установил за него.
Барколя в центре трансферного противостояния: ПСЖ и Ливерпуль не могут договориться
Брэдли Барколя / Getty Images

По данным L’Équipe, ПСЖ и Ливерпуль до сих пор не достигли консенсуса по вопросу перехода Брэдли Барколя.

Барколя, вингер, который отказался продлить свой контракт с ПСЖ, выразил свое стремление присоединиться к Ливерпулю. Он хочет играть более важную роль в команде, но ПСЖ не готов без боя отдать игрока.

ПСЖ оценивает стоимость Барколя как минимум в 120 миллионов евро, в то время как предложение Ливерпуля существенно меньше этой суммы. В настоящее время обе стороны ведут переговоры, но до заключения сделки еще далеко.

Если переговоры не приведут к успеху, ПСЖ готов еще раз попытаться убедить Барколя остаться в клубе.

Было также упомянуто, что Реал принял решение о будущем Винисиуса.

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