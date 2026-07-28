Ювентус отдает Опенду в аренду Лиону: подробности сделки

Опенда переходит в Лион на годовую аренду за 3,5 миллиона евро, без права выкупа.

Бельгийский футболист Лои Опенда, играющий на позиции нападающего за Ювентус, перебирается в Лион, подтверждает официальный сайт последнего.



26-летний игрок присоединяется к французскому футбольному клубу на основе годового арендного соглашения, стоимость которого равна 3,5 миллиона евро.



Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в рамках данной сделки не предусмотрено право выкупа, и Лион будет отвечать за выплату зарплаты Опенде.



В предыдущем сезоне Опенда принял участие в 34 играх за Ювентус в разных турнирах, забив всего два гола.



Ранее было заявлено, что Ювентус подписал контракт с нападающим из Дженоа.