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Ювентус отдает Опенду в аренду Лиону: подробности сделки

Опенда переходит в Лион на годовую аренду за 3,5 миллиона евро, без права выкупа.
Ювентус отдает Опенду в аренду Лиону: подробности сделки
Лои Опенда / ol.fr

Бельгийский футболист Лои Опенда, играющий на позиции нападающего за Ювентус, перебирается в Лион, подтверждает официальный сайт последнего.

26-летний игрок присоединяется к французскому футбольному клубу на основе годового арендного соглашения, стоимость которого равна 3,5 миллиона евро.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в рамках данной сделки не предусмотрено право выкупа, и Лион будет отвечать за выплату зарплаты Опенде.

В предыдущем сезоне Опенда принял участие в 34 играх за Ювентус в разных турнирах, забив всего два гола.

Ранее было заявлено, что Ювентус подписал контракт с нападающим из Дженоа.

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