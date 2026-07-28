Родри из Манчестер Сити успешно перенес операцию на спине

Родри, полузащитник Манчестер Сити, успешно прошел операцию на спине и готовится к реабилитации.

Испанский полузащитник Манчестер Сити и национальной команды Испании, Родри, успешно перенес хирургическое вмешательство на спине.



Как сообщается на официальной странице Манчестер Сити, 30-летний игрок столкнулся с проблемами, которые потребовали хирургического вмешательства. После операции Родри будет проходить короткий курс реабилитации.



Ожидается, что Родри сможет вернуться на поле к началу следующего сезона.



Напомним, что Родри, после травмы крестообразной связки в 2024 году и длительного восстановления, в прошлом сезоне испытал ряд травм. В итоге он сыграл всего 33 матча за Манчестер Сити в различных турнирах, забив два гола.



На Мировом Чемпионате-2026, Родри, будучи капитаном испанской команды, участвовал во всех восьми матчах и сыграл ключевую роль в победе команды. Он также был назван лучшим игроком турнира.



Ранее сообщалось, что мадридский Реал заинтересован в заключении контракта с Родри.