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Родри из Манчестер Сити успешно перенес операцию на спине

Родри, полузащитник Манчестер Сити, успешно прошел операцию на спине и готовится к реабилитации.
Родри из Манчестер Сити успешно перенес операцию на спине
Родри / Getty Images

Испанский полузащитник Манчестер Сити и национальной команды Испании, Родри, успешно перенес хирургическое вмешательство на спине.

Как сообщается на официальной странице Манчестер Сити, 30-летний игрок столкнулся с проблемами, которые потребовали хирургического вмешательства. После операции Родри будет проходить короткий курс реабилитации.

Ожидается, что Родри сможет вернуться на поле к началу следующего сезона.

Напомним, что Родри, после травмы крестообразной связки в 2024 году и длительного восстановления, в прошлом сезоне испытал ряд травм. В итоге он сыграл всего 33 матча за Манчестер Сити в различных турнирах, забив два гола.

На Мировом Чемпионате-2026, Родри, будучи капитаном испанской команды, участвовал во всех восьми матчах и сыграл ключевую роль в победе команды. Он также был назван лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал заинтересован в заключении контракта с Родри.

 

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