Артем Довбик на пороге перехода из Ромы в Болонью: трансфер близок к завершению
Украинский нападающий Ромы, Артем Довбик, близок к завершению своего перехода в Болонью.
29-летний футболист уже приехал в Болонью вместе с женой для завершения трансферного процесса.
Видео, на котором Довбик прибывает в аэропорт, было опубликовано журналистом Джанлука Ди Марцио.
Спортивный директор Болоньи, Марко Ди Вайо, встретил Довбика при его прибытии. Украинец также уже успел сделать фотографию с клубным шарфом Болоньи.
.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
В скором времени Довбик пройдет медицинскую проверку перед окончательным утверждением трансфера.
Ожидается, что Довбик будет выступать за Болонью на правах годичной аренды. В его контракте также предусмотрена возможность выкупа за 18 миллионов евро.
Следует добавить, что Рома ведет переговоры о приобретении нападающего Болоньи Сантьяго Кастро.