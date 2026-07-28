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Артем Довбик на пороге перехода из Ромы в Болонью: трансфер близок к завершению

Довбик прибыл в Болонью для завершения трансферного процесса, ожидается его аренда на год.
Артем Довбик на пороге перехода из Ромы в Болонью: трансфер близок к завершению
Артем Довбик / Gianluca Di Marzio

Украинский нападающий Ромы, Артем Довбик, близок к завершению своего перехода в Болонью.

29-летний футболист уже приехал в Болонью вместе с женой для завершения трансферного процесса.

Видео, на котором Довбик прибывает в аэропорт, было опубликовано журналистом Джанлука Ди Марцио.

Спортивный директор Болоньи, Марко Ди Вайо, встретил Довбика при его прибытии. Украинец также уже успел сделать фотографию с клубным шарфом Болоньи.

В скором времени Довбик пройдет медицинскую проверку перед окончательным утверждением трансфера.

Ожидается, что Довбик будет выступать за Болонью на правах годичной аренды. В его контракте также предусмотрена возможность выкупа за 18 миллионов евро.

Следует добавить, что Рома ведет переговоры о приобретении нападающего Болоньи Сантьяго Кастро.

 

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