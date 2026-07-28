Артем Довбик на пороге перехода из Ромы в Болонью: трансфер близок к завершению

Довбик прибыл в Болонью для завершения трансферного процесса, ожидается его аренда на год.

Украинский нападающий Ромы, Артем Довбик, близок к завершению своего перехода в Болонью.



29-летний футболист уже приехал в Болонью вместе с женой для завершения трансферного процесса.



Видео, на котором Довбик прибывает в аэропорт, было опубликовано журналистом Джанлука Ди Марцио.



Спортивный директор Болоньи, Марко Ди Вайо, встретил Довбика при его прибытии. Украинец также уже успел сделать фотографию с клубным шарфом Болоньи.



.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026

В скором времени Довбик пройдет медицинскую проверку перед окончательным утверждением трансфера.



Ожидается, что Довбик будет выступать за Болонью на правах годичной аренды. В его контракте также предусмотрена возможность выкупа за 18 миллионов евро.



Следует добавить, что Рома ведет переговоры о приобретении нападающего Болоньи Сантьяго Кастро.