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Барселона ведет переговоры о трансфере полузащитника Родри

Барселона ведет переговоры о трансфере полузащитника Родри, несмотря на интерес со стороны Реала.
Барселона ведет переговоры о трансфере полузащитника Родри
Родри / Getty Images

Барселона вступила в контакт с агентом Родри для обсуждения потенциального перехода игрока.

Каталонский клуб проявляет интерес к этому полузащитнику, видя в нем одну из главных трансферных целей, которые также находятся в зоне интересов мадридского Реала.

Известно, что руководство Барселоны уже начало обсуждение условий и деталей предполагаемого трансфера с представителями Родри.

По информации журналиста Ориоля Доменека, Барселона рассматривает возможность заключения контракта с 30-летним испанцем в качестве дополнительного усиления своей полузащиты под руководством Ханси Флика.

Тем временем, японский вратарь Судзуки может продолжить свою карьеру в французской лиге.

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