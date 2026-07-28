Барселона ведет переговоры о трансфере полузащитника Родри, несмотря на интерес со стороны Реала.

Барселона вступила в контакт с агентом Родри для обсуждения потенциального перехода игрока.



Каталонский клуб проявляет интерес к этому полузащитнику, видя в нем одну из главных трансферных целей, которые также находятся в зоне интересов мадридского Реала.



Известно, что руководство Барселоны уже начало обсуждение условий и деталей предполагаемого трансфера с представителями Родри.



По информации журналиста Ориоля Доменека, Барселона рассматривает возможность заключения контракта с 30-летним испанцем в качестве дополнительного усиления своей полузащиты под руководством Ханси Флика.



Тем временем, японский вратарь Судзуки может продолжить свою карьеру в французской лиге.